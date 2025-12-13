Заседание Евразийского межправительственного совета в 2026 году пройдет в Шымкенте

В Москве завершилось итоговое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета. Участники встречи в узком и расширенном форматах обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в энергетике, цифровой трансформации, таможенном администрировании и других сферах. По итогам заседания был подписан ряд совместных документов.

С 2026 года Казахстан принимает председательство в органах Евразийского экономического союза.

Во время своего выступления глава Правительства Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26–27 марта 2026 года в Шымкенте.

— В 2026 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Республике Казахстан. Хочу заверить вас, что казахстанская сторона с полной ответственностью относится к предстоящей миссии и приложит все усилия для дальнейшего укрепления и развития Евразийского экономического союза. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 26–27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия — очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум, — отметил Олжас Бектенов.

