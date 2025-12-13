РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:42, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Заседание Евразийского межправительственного совета в 2026 году пройдет в Шымкенте

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил глав правительств на следующее заседание межправсовета ЕАЭС, которое пройдет 26–27 марта в Шымкенте. В эти же дни город примет Digital Forum — площадку для обсуждения современных технологий и цифровых решений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заседание Евразийского межправительственного совета
    Фото: primeminister.kz

    В Москве завершилось итоговое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета. Участники встречи в узком и расширенном форматах обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в энергетике, цифровой трансформации, таможенном администрировании и других сферах. По итогам заседания был подписан ряд совместных документов.

    С 2026 года Казахстан принимает председательство в органах Евразийского экономического союза.

    Во время своего выступления глава Правительства Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26–27 марта 2026 года в Шымкенте.

    — В 2026 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Республике Казахстан. Хочу заверить вас, что казахстанская сторона с полной ответственностью относится к предстоящей миссии и приложит все усилия для дальнейшего укрепления и развития Евразийского экономического союза. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 26–27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия — очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум, — отметил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что Иран и Казахстан получат новые возможности благодаря соглашению о зоне свободной торговле с ЕАЭС.

    Полное интервью с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом можно прочитать здесь.

    Теги:
    Правительство РК Шымкент Видео ЕАЭС
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают