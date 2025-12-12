Иран и Казахстан получат новые возможности благодаря соглашению о свободной торговле с ЕАЭС — Пезешкиан

По словам Пезешкиана, присоединение Тегерана к Евразийскому наблюдательному формату усилило присутствие страны в региональном экономическом пространстве и создало условия для активизации торговых потоков.

– Теперь, когда мы вошли в Евразийский наблюдательный формат, это обеспечило наше присутствие в данном пространстве. Экономическая среда Евразии открывает возможности как для наших стран, так и для всех участников формата, — подчеркнул Президент Ирана.

Он отметил, что Иран обладает крупным внутренним рынком — почти 90 миллионов человек, что дает Казахстану дополнительные перспективы для экспорта и производственной кооперации. В то же время страны ЕАЭС, включая Казахстан, становятся для Ирана более доступными с точки зрения торговли и промышленного сотрудничества.

– В Иране существует крупный рынок — почти 90 миллионов человек, что создает широкие перспективы для Казахстана. И естественно, для Ирана в Казахстане и странах Евразии также формируется благоприятная среда для расширения экономических обменов. Такая платформа, устраняя тарифные барьеры, становится эффективным инструментом для предпринимателей, промышленников и производителей, облегчая взаимодействие и усиливая взаимную поддержку, — сказал Пезешкиан.

Соглашение о свободной торговле, по его словам, позволит расширить доступ на рынки сторон, увеличить объемы взаимных поставок и стимулировать новые инвестиционные проекты.

