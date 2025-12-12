Казахстан становится ключевым перекрестком Евразии — президент Ирана Масуд Пезешкиан

— Господин Президент, большое спасибо за оказанную честь и возможность записать с Вами эксклюзивный разговор.

— Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Уважаемые зрители, дорогой благородный народ Казахстана — передаю вам свои приветствия. Я полностью в вашем распоряжении.

— Мы сейчас встречаемся в Астане в ходе Вашего официального визита и один из первых вопросов: Господин Президент, Казахстан и Иран демонстрируют заметный рост в торговле. Однако целевой показатель в 3 миллиарда долларов еще не достигнут. Что может ускорить достижение этой цели?

— На первом этапе наиболее важно укрепить связи между нашими странами, чтобы мы смогли выстроить отношения, необходимые для достижения заявленных целей. В дальнейшем, когда политические контакты расширяются, а взаимопонимание усиливается, следующим шагом неизбежно становится упрощение визового режима. Это позволит гражданам двух стран свободно взаимодействовать в политической, экономической, научной, культурной сферах и в области безопасности. Такой подход создает основу для целого ряда совместных действий, которые принесут хорошие результаты.

— Если конкретизировать по всем этим направлениям, уточняющий вопрос: что дает Ирану полноформатное соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Какие новые возможности открываются для Казахстана и Ирана?

— Теперь, когда мы вошли в Евразийский наблюдательный формат, это обеспечило наше присутствие в данном пространстве. Экономическая среда Евразии открывает возможности как для наших стран, так и для всех участников формата.

В Иране существует крупный рынок — почти 90 миллионов человек, что создает широкие перспективы для Казахстана. И естественно, для Ирана в Казахстане и странах Евразии также формируется благоприятная среда для расширения экономических обменов. Такая платформа, устраняя тарифные барьеры, становится эффективным инструментом для предпринимателей, промышленников и производителей, облегчая взаимодействие и усиливая взаимную поддержку.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— На юге Ирана создается казахстанский логистический центр, что вызывает большой интерес. Как это повлияет на развитие коридора Север-Юг, если мы говорим о торговле между нашими странами?

— Для реализации тех целей, о которых Вы упомянули, между нашими странами и государствами Евразии должны существовать совместные транспортные артерии. Эти маршруты могут формироваться по морю, железной дороге и по воздуху. Если мы сможем расширить железнодорожный путь от Казахстана в направлении порта, а в нашем южном порту будет создан логистический центр братского и дружественного Казахстана, то экономические и культурные задачи, которые мы ставим, будут выполняться значительно легче.

Мы готовы совместно осуществить все необходимые шаги для обеспечения маршрутов доступа — к Персидскому заливу, Оманскому морю (Аравийскому морю), Индийскому океану, а также к восточным и западным направлениям. Это создаст крепкую основу для последующих обменов — культурных, экономических, политических и в сфере безопасности.

— Казахстан и Иран активно взаимодействуют в Каспийском регионе. Какова роль наших стран в поддержании безопасности и экологического баланса моря?

— Конвенция о правовом статусе Каспийского моря служит общей основой сотрудничества прикаспийских государств. Мы как два братских государства региона должны взаимодействовать для сохранения Каспия: его экологии, водных ресурсов и устойчивости торгово-экономической деятельности.

Если мы будем действовать в прозрачных и понятных рамках, то сможем сохранить Каспийское море как пространство экологической жизни и как торгово-экономический коридор на восток, запад, север и юг. Это также позволит защитить воды региона от загрязнения и сохранить жизненно важную природную среду.

— В связи с этим, как Вы считаете, все ли прикаспийские страны соблюдают сегодня правильный экологический баланс Каспийского моря? Или что-то нужно изменить?

— Для сохранения мира, в котором мы живем, необходимо, чтобы специалисты и эксперты в области морской среды работали на основе единого взгляда и общего научного подхода. Когда такой подход сформирован, политики, предприниматели и все заинтересованные стороны могут принимать дальнейшие решения, опираясь на науку и заботу о регионе.

Если же мы будем действовать без научных оснований по отношению к природе, без учета изменения климата — то, возможно, даже в ближайшем будущем мы нанесем серьезный ущерб странам, расположенным у Каспийского моря.

— Господин Президент, граждане Казахстана проявляют активный интерес к Вашей стране, и в связи с этим такой вопрос: есть ли планы по упрощению визовых процедур и увеличению числа прямых рейсов между Казахстаном и Ираном для стимулирования туризма и деловых контактов?

— Естественно, мы очень заинтересованы в развитии того процесса, о котором Вы говорите. Я убежден, что наши страны на протяжении тысячелетий имели глубокие культурные связи, общие верования и тесное взаимодействие. Поэтому поездки между исламскими и соседними странами должны становиться легче. Мы уже упростили визовые процедуры для представителей делового сообщества до 14 дней, но считаю, что эти возможности должны быть расширены — сделать их еще более простыми и доступными. Это касается и авиаперелетов, и наземных маршрутов. Мы приехали сюда именно для того, чтобы продвинуть процессы в сфере туризма и торговли.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— При этом Иран активно развивает медицину, биотехнологии, и высокие технологии. Какие научные направления могли бы стать основой для двусторонних отношений и исследований?

— Мы подробно обсудили, что можем легко открыть маршруты друг для друга — воздушные, наземные, морские. Это значительно упрощает развитие связей, включая научные и медицинские. Иран сегодня во многом обеспечивает свои медицинские потребности собственными силами и добился серьезных результатов в биотехнологии, нанотехнологии и медицинских технологиях, сумев полностью решить свои проблемы до той степени, до которой это возможно.

Эти возможности в медицинской сфере могут сочетаться с потенциалом Казахстана. Как мусульманские и соседние государства мы можем передавать друг другу знания, опыт, навыки и укреплять наши возможности. Верим, что как мусульмане и соседи мы способны построить мир, где дружба, здоровье, наука и знание будут расти, и надеемся на расширение сотрудничества в научной и медицинской сферах.

— Переходя к другим темам. Как Вы оцениваете роль Казахстана и Ирана в обеспечении региональной стабильности в условиях меняющейся международной обстановки?

— Самая важная задача в современном мире — создать здоровую, мирную, справедливую и безопасную среду для всех людей. Если мы укрепим веру в то, что можем построить такую основу для себя, для соседей, для всего региона и континента, а также сохраним единство и сплоченность, это откроет путь будущим поколениям. Вместо конфликтов мы должны помогать друг другу — в науке, здравоохранении, экономике, защите окружающей среды и обеспечении мира. На основе взаимного доверия мы можем прожить отпущенное нам Богом время в мире, доброте и сотрудничестве.

— Господин Президент, на Ваш взгляд, какова роль Казахстана в обеспечении стабильности и международной безопасности?

— Казахстан переживает этап стремительного развития и может стать важным перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Быстрое развитие позволяет усиливать культурные, научные и социально-политические взаимодействия.

Если мы расширим маршруты и углубим взаимодействие, Казахстан сможет стать культурным хабом региона. Это приблизит взгляды народов, укрепит спокойствие и ускорит развитие.

Наши предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры смогут значительно легче выстраивать связи. Я убежден, что Казахстан, Иран и страны региона ничем не уступают тем, кто продвинулся дальше, и мы можем помогать друг другу и достигать этих высот.

— На каких международных площадках, таких как ШОС, СВМДА, ОИК, Вы видите наибольший потенциал для укрепления сотрудничества между нашими странами. На каких площадках Вы видите, скажем, больший контакт с Казахстаном и общие взгляды в решении международных вопросов?

— Различные площадки и соглашения дополняют друг друга: одни — в экономике, другие — в сфере безопасности, третьи — в политике и социально-региональных вопросах.

Сегодня перед нами стоит определенная проблема — финансовые и банковские связи. Нам необходимо упростить эти механизмы, чтобы предприниматели могли свободно работать.

В рамках БРИКС обсуждается создание банка, который позволит странам-участникам осуществлять экономические операции в общей валютной системе. Евразийский формат снимает тарифные барьеры, обеспечивая свободное движение товаров. Исламские механизмы сотрудничества также создают широкие возможности — это единство, сплоченность и большой рынок мусульманских стран.

Важно направлять все эти инструменты в правильное русло — на развитие и расширение сотрудничества.

— Спасибо, господин Президент. Последний вопрос: насколько хорошо Вы знакомы с нашим Президентом господином Касым-Жомартом Токаевым, и как Вы оцениваете его усилия и работу в решении международных вопросов?

— Мы хорошо знакомы с вашим Президентом и его опытом. Он способен на многое, поскольку занимал различные важные должности — Председателя Сената Парламента, Министра иностранных дел, а сегодня является Президентом. С тем опытом, знаниями и мотивацией, которыми он обладает, он может быть очень эффективным и сыграть очень значимую роль в создании взаимодействий и облегчении совместных процессов.

Он не раз посещал Иран в бытность Министра иностранных дел, хорошо знает региональную политику, законодательные и правовые рамки. На мой взгляд, его позиция как Президента дорогого народа Казахстана создает очень благоприятные возможности для реализации его конструктивных взглядов и намерений — как внутри страны, так и в регионе.