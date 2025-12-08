РУ
    12:38, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев обсудил с Сагинтаевым будущее ЕАЭС и приоритеты Казахстана на 2026 год
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

    Особое внимание во время беседы было уделено приоритетам председательства Республики Казахстан в органах ЕАЭС в 2026 году.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ЕАЭС
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
