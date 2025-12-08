12:38, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Особое внимание во время беседы было уделено приоритетам председательства Республики Казахстан в органах ЕАЭС в 2026 году.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.