    12:32, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Запрет на выселение из жилья закрепят в новой Конституции

    В проект Основного закона внесли дополнение, запрещающее выселение из жилья без решения суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    Данная норма закреплена в разделе II «Основные права, свободы и обязанности».

    — Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом, — говорится в статье 28. 

    С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

    Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
