Запрет на выселение из жилья закрепят в новой Конституции

Данная норма закреплена в разделе II «Основные права, свободы и обязанности».

— Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом, — говорится в статье 28.