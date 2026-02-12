12:32, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Запрет на выселение из жилья закрепят в новой Конституции
В проект Основного закона внесли дополнение, запрещающее выселение из жилья без решения суда, передает корреспондент агентства Kazinform.
Данная норма закреплена в разделе II «Основные права, свободы и обязанности».
— Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом, — говорится в статье 28.
С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.