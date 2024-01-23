Занятия первой смены в школах и колледжах отменяются в Алматы

В управлении образования Алматы сообщили, что 23 января занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уважаемые родители! В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада — по желанию родителей, — обратились к жителям города в управлении образования города.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.