Захоронение сибирской язвы под Алматы: акимат прокомментировал ситуацию

Около двух месяцев назад жители Байсерке узнали, что их дома могли быть возведены на территории, где ранее были захоронения животных, зараженных сибирской язвой. Это вызвало тревогу среди сельчан, опасающихся за свое здоровье и будущее жилья.

Как сообщили в акимате, одно из захоронений находится в пределах Байсеркинского сельского округа Илийского района — на частном участке ТОО «Транспетролеум». Из архивных документов следует, что в 1958 году там была захоронена одна корова, а в 1968-м — две лошади.

Вокруг объекта установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров. Она частично охватывает территорию села Байсерке и несколько земельных участков соседнего села Кіші Байсерке Талгарского района.

— Вопросы переселения или сноса жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне, не рассматриваются. На сегодняшний день для населения угрозы нет, — отметили в пресс-службе акимата.

Для детального изучения ситуации и выработки необходимых решений распоряжением акима Илийского района создана рабочая группа. Ее возглавляет заместитель акима района. В состав вошли представители ветеринарных и санитарных служб, отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, научные сотрудники Казахского НИИ ветеринарии, а также активисты села.

Рабочая группа уже провела два заседания, по итогам которых подготовлены предложения по уточнению местоположения захоронения, корректировке санитарной зоны и дополнительным мерам безопасности. В настоящее время продолжаются исследования и анализ архивных документов.

— Окончательное решение по захоронению и границам санитарной зоны будет принято в течение месяца на итоговом заседании рабочей группы, — отметили в акимате.

Кроме того, в постановление акима Илийского района от 8 апреля 2016 года «Об определении мест захоронений сибирской язвы на территории района» будут внесены соответствующие изменения.

