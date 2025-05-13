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    12:40, 13 Май 2025 | GMT +5

    В каждом регионе Казахстана имеется до 4 пунктов захоронения сибирской язвы - МСХ

    Сколько сибиреязвенных захоронений в Казахстане не соответствует требованиям безопасности, рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КРС
    Фото: акимат Туркестанской области

    — C прошлого года создана комиссия, на сегодняшний день они ездят по регионам. 340 — мы привели в соответствие, еще 200 осталось, сейчас регионы этим занимаются. Ветеринары держат данный вопрос на контроле. В основном, в каждом регионе где-то по 3-4 захоронений, — сообщил министр.

    По его словам, на эти цели выделяется специальное финансирование, а также привлекаются спонсоры.

    Напомним, в декабре прошлого года в Атырау, в связи с обнаружением сибирской язвы у павшей коровы на убойном пункте крестьянского хозяйства «Асыл-Агро», закрылся на несколько дней мясной павильон рынка «Дина». 

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Сибирская язва
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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