За сутки в Астане выпала почти треть месячной нормы осадков

Сегодня в столице прошел залповый дождь: всего за 22 минуты выпало 11,4 мм осадков, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

— В целом 23 июля объем осадков составил 18,2 мм — около трети месячной нормы. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, — сообщили в акимате Астаны.

Днем ранее, 22 июля, в Астане выпало 20,8 мм осадков. Таким образом, за два дня в столице выпало 39 мм осадков. Это составляет почти 70% от месячной нормы.

Как отметили в акимате, в связи с обильными осадками на отдельных участках города образовались скопления воды. Последствия непогоды были оперативно устранены.

Также коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, строительству.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Астаны перевели на усиленный режим из-за ливня и града. Во время сильного дождя на одной из станций Tarlan Astana с потолка начала течь вода. в Астане после ливней спасатели вытаскивают автомобили из воды.