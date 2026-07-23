Коммунальные службы Астаны перевели на усиленный режим из-за ливня и града
Сильный ливень, сопровождавшийся градом и шквалистым ветром, накрыл Астану. Из-за интенсивных осадков на отдельных участках города образовались временные подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители столицы делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями последствий непогоды. На кадрах видно подтопленные дороги и улицы. В некоторых районах, по словам горожан, вместе с дождем выпал град.
В акимате Астаны сообщили, что в связи с обильными, в том числе залповыми, осадками коммунальные службы работают в усиленном режиме. По информации городской администрации, ливневая канализация и очистные сооружения справляются с большим объемом воды.
Вместе с тем в акимате признали, что на отдельных участках города возможны временные подтопления.
— На некоторых участках временно наблюдаются небольшие подтопления, система ливневой канализации при одновременном большом объеме осадков в среднем принимает воду в течение 40 минут — 1 часа, — сообщили в пресс-службе.
В акимате добавили, что коммунальные службы на постоянной основе проводят прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, а также работы по строительству новых участков ливневой канализации и очистных сооружений.
Накануне синоптики предупредили о сильных дождях, грозах, граде, шквалистом ветре и подъеме уровней воды на реках, а также о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Кроме того, отдельные предупреждения выпущены для Астаны и Алматы.