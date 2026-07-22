Ливни, град и сели: штормовые предупреждения объявили по всему Казахстану

Штормовые предупреждения на 23 июля объявлены во всех 17 областях Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде, шквалистом ветре, сильной жаре, угрозе селей и подъема уровней воды на реках, а также о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Кроме того, отдельные предупреждения выпущены для Астаны и Алматы.

Астана — временами ожидаются дождь, гроза, днем возможен град.

Алматы — ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы западного ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах города возможны сильный дождь, град, шквал и усиление ветра до 25 м/с.

Акмолинская область — ожидаются дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, днем град и шквал. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра до 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Актюбинская область — днем на западе и юге ожидается сильная жара 35–36 градусов. На западе и востоке сохраняется высокая, на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область — на севере, юге и в горных районах прогнозируются дождь и гроза, днем местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра 15–20 м/с, днем местами до 25 м/с. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В горах сохраняется угроза формирования селей.

Область Абай — ночью и днем ожидаются дождь и гроза, на севере и юге сильный дождь, град, шквал. Порывы ветра днем 23–28 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В горных и предгорных районах 23–25 июля возможен подъем уровней воды, также сохраняется угроза формирования склонового стока.

Атырауская область — днем ожидается сильная жара 35–39 градусов. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — ночью и днем ожидаются дождь, гроза, в горных районах сильный и очень сильный дождь, местами град и шквал. Порывы ветра до 25 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В горных и предгорных районах 23–25 июля возможны подъемы уровней воды, угроза склонового стока и формирования селей.

Жамбылская область — ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра до 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — днем на западе и севере кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Также ожидается сильная жара 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область — ожидаются дождь, гроза, на севере и юго-востоке сильный дождь, днем град и шквал. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — на севере, востоке и юге прогнозируются дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра до 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область — днем на юге ожидаются дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область — днем ожидается сильная жара 38–40 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу — на севере, западе, юге, в центре и горных районах ожидаются дождь, гроза, в горах местами сильный дождь и град. Порывы ветра на востоке до 23–28 м/с. В горах сохраняется угроза формирования селей, в северной части области — чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область — ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра до 23–28 м/с. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — на севере, юге и востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.

Туркестанская область — на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются дождь, гроза, град, шквал и пыльная буря. Порывы ветра 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Шымкент — ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Порывы северо-западного ветра 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау — днем на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал, на юге и в центре — небольшой дождь и гроза. На юге возможна пыльная буря. Порывы ветра до 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось ранее, 23-25 июля Казахстан ждут погодные контрасты — от сильных дождей до +44°С.

