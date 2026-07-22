Погода на 23–25 июля: Казахстан ждут контрасты — от сильных дождей до +44°С

Прогноз погоды по Казахстану на 23–25 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана, принесет дожди с грозами, а в отдельных районах — сильные дожди, с возможным выпадением града на большей части территории страны. Подпитываемый холодными воздушными массами циклон вместе с дождями принесет и понижение температуры воздуха.

Однако на западные регионы РК начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что приведет к прекращению осадков и повышению температуры воздуха: в дневные часы прогнозируется сильная жара 34-39 градусов, а в отдельных районах очень сильная жара 40-44 градуса.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана.