Ливни, шквалы и жара до +38°: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 22 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы временами ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с, днем 15-20, на юго-западе, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Актюбинской области ожидается ветер северный днем порывы 15-18 м/с. На западе, юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, пыльная буря, на западе, юге, в горных районах области дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, востоке области временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, западе, севере, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области сильный дождь, град, в центре области ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, на юге, севере, востоке, в центре области шквал, град, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на юге, севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На северо-востоке, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на востоке, юге области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.