KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Вода полилась с потолка станции Tarlan Astana во время дождя: в CTS назвали причину

    Во время сильного дождя на одной из станций Tarlan Astana с потолка начала течь вода. Причину произошедшего объяснили в City Transportation Systems, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вода полилась с потолка станции Tarlan Astana во время дождя: в CTS назвали причину
    Кадры из видео

    Видео со станции «Сыганак» распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как дождевая вода стекает с потолка внутри здания.

    За разъяснением корреспондент Kazinform обратилась в City Transportation Systems.

    В компании сообщили, что вода просочилась во время пусконаладочных работ, когда специалисты проверяли и настраивали оборудование противопожарных систем.

    — В ходе проведения указанных работ происходит открытие технологических люков, предназначенных для обслуживания систем пожаротушения, через которые в отдельных случаях возможно попадание влаги, — пояснили в пресс-службе.

    Сейчас специалисты CTS устраняют последствия протечки и проводят работы по обеспечению герметизации. Tarlan Astana работает в штатном режиме.

    Днем ранее на третьем этаже столичного вокзала «Нурлы жол» обрушилась часть потолочного покрытия из-за повреждения труб ливневой канализации.

    Подтопления Дожди LRT Астана
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор