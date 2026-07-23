Вода полилась с потолка станции Tarlan Astana во время дождя: в CTS назвали причину

Во время сильного дождя на одной из станций Tarlan Astana с потолка начала течь вода. Причину произошедшего объяснили в City Transportation Systems, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео со станции «Сыганак» распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как дождевая вода стекает с потолка внутри здания.

За разъяснением корреспондент Kazinform обратилась в City Transportation Systems.

В компании сообщили, что вода просочилась во время пусконаладочных работ, когда специалисты проверяли и настраивали оборудование противопожарных систем.

— В ходе проведения указанных работ происходит открытие технологических люков, предназначенных для обслуживания систем пожаротушения, через которые в отдельных случаях возможно попадание влаги, — пояснили в пресс-службе.

Сейчас специалисты CTS устраняют последствия протечки и проводят работы по обеспечению герметизации. Tarlan Astana работает в штатном режиме.

Днем ранее на третьем этаже столичного вокзала «Нурлы жол» обрушилась часть потолочного покрытия из-за повреждения труб ливневой канализации.