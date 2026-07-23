Часть потолка рухнула на вокзале «Нурлы жол» в Астане

На одном из этажей столичного вокзала «Нурлы жол» обрушилась часть потолочного покрытия. Инцидент прокомментировали в компании «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным КТЖ, обрушение произошло 22 июля в 19:45 на третьем этаже комплекса.

Во время осмотра сотрудники вокзала обнаружили повреждение на стыке труб ливневой канализации.

— В настоящее время выполнены работы по герметизации швов и восстановлению соединений труб системы ливневой канализации. После проведения ремонтных работ поврежденный участок очищен и промыт, удалены посторонние предметы, — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: KТЖ

Ранее сообщалось, что в июне в аэропорту Алматы во время строительных работ с высоты упали крупные трубы рядом с пассажирами.

После этого управление градостроительного контроля начало внеплановую проверку в терминале воздушной гавани.