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    Часть потолка рухнула на вокзале «Нурлы жол» в Астане

    На одном из этажей столичного вокзала «Нурлы жол» обрушилась часть потолочного покрытия. Инцидент прокомментировали в компании «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Часть потолка рухнула на вокзале «Нурлы жол» в Астане
    Кадры из видео

    По данным КТЖ, обрушение произошло 22 июля в 19:45 на третьем этаже комплекса.

    Во время осмотра сотрудники вокзала обнаружили повреждение на стыке труб ливневой канализации.

    — В настоящее время выполнены работы по герметизации швов и восстановлению соединений труб системы ливневой канализации. После проведения ремонтных работ поврежденный участок очищен и промыт, удалены посторонние предметы, — сообщили в пресс-службе компании.

    Часть потолка рухнула на вокзале «Нурлы жол» в Астане
    Фото: KТЖ

    Ранее сообщалось, что в июне в аэропорту Алматы во время строительных работ с высоты упали крупные трубы рядом с пассажирами. 

    После этого управление градостроительного контроля начало внеплановую проверку в терминале воздушной гавани.

    Железнодорожный вокзал КТЖ Астана
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор