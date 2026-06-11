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    Инцидент в аэропорту Алматы: акимат инициирует внеплановую проверку

    Управление градостроительного контроля инициирует внеплановую проверку после падения трубы в терминале международного аэропорта Алматы, передает агентство Kazinform.

    Аэропорт Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В настоящее время ведомство собирает необходимые материалы и устанавливает обстоятельства происшествия для последующей регистрации проверки в органах прокуратуры.

    — В рамках внеплановой проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований строительных норм и организации производства работ. В случае выявления нарушений, к виновным лицам будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства, — сообщили в управлении.

    Напомним, 11 июня во время строительных работ на территории аэропорта произошло падение строительных конструкций (труб). 

    Аэропорт Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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