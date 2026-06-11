Трубы упали рядом с пассажирами: в аэропорту Алматы прокомментировали инцидент
В международном аэропорту Алматы прокомментировали инцидент, произошедший во время ремонтных работ в терминале, передает агентство Kazinform.
В социальных сетях появилась информация о том, что днем 11 июня во время строительных работ с высоты сорвались крупные трубы и упали рядом с пассажирами. По словам очевидца, происшествие могло привести к травмам.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что в ходе монтажа инженерных систем произошло частичное разъединение вентиляционного элемента — гибкой вентиляционной гофры — во время его опускания ниже уровня потолка.
— Труба была предварительно зафиксирована, после чего планировалось поэтапно опустить ее до необходимой отметки с последующей фиксацией. Однако в процессе опускания произошло разъединение в месте стыка, в результате чего конструкция осталась подвешенной на страховочных тросах, — уточнили в аэропорту Алматы.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время все элементы вентиляционной конструкции демонтированы.
В аэропорту также отметили, что сразу после происшествия были приняты дополнительные меры безопасности для пассажиров и посетителей.
— Работы выполнялись в рамках плановой модернизации инфраструктуры аэропорта. Приносим искренние извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время ситуация полностью находится под контролем. Все необходимые меры приняты, аэропорт работает в штатном режиме с соблюдением требований безопасности и действующих регламентов, — говорится в сообщении.