Трубы упали рядом с пассажирами: в аэропорту Алматы прокомментировали инцидент

В международном аэропорту Алматы прокомментировали инцидент, произошедший во время ремонтных работ в терминале, передает агентство Kazinform.

В социальных сетях появилась информация о том, что днем 11 июня во время строительных работ с высоты сорвались крупные трубы и упали рядом с пассажирами. По словам очевидца, происшествие могло привести к травмам.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что в ходе монтажа инженерных систем произошло частичное разъединение вентиляционного элемента — гибкой вентиляционной гофры — во время его опускания ниже уровня потолка.

— Труба была предварительно зафиксирована, после чего планировалось поэтапно опустить ее до необходимой отметки с последующей фиксацией. Однако в процессе опускания произошло разъединение в месте стыка, в результате чего конструкция осталась подвешенной на страховочных тросах, — уточнили в аэропорту Алматы.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время все элементы вентиляционной конструкции демонтированы.

В аэропорту также отметили, что сразу после происшествия были приняты дополнительные меры безопасности для пассажиров и посетителей.