После ливней в Астане спасатели вытаскивают автомобили из воды

В Астане спасатели и коммунальные службы продолжают устранять последствия подтоплений после сильного дождя, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

После прошедших дождей подразделения МЧС совместно с городскими службами продолжают работу на отдельных участках столицы. Спасатели оказывают необходимую помощь гражданам, помогают вызволить автомобили с подтопленных участков дорог, а также обеспечивают безопасный проезд транспорта.

В ведомстве призвали жителей и гостей Астаны соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать поездок по затопленным улицам и не пытаться самостоятельно преодолевать участки дорог, покрытые водой.

— На подтопленных участках дорог спасатели МЧС эвакуируют и отбуксировывают легковые автомобили, оказавшиеся в водных ловушках, а также помогают гражданам безопасно покинуть подтопленные места, — сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что специалисты ведут мониторинг наиболее проблемных участков, а при необходимости оперативно направляют дополнительные силы и технику.

Кроме того, жителей просят следить за официальными сообщениями государственных органов, учитывать погодные условия при планировании маршрутов и не оставлять автомобили в местах, где возможно скопление дождевой воды.

Аварийно-спасательные и неотложные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Астаны перевели на усиленный режим из-за ливня и града. Во время сильного дождя на одной из станций Tarlan Astana с потолка начала течь вода.