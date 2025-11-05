РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:40, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    За сутки в Алматы выпала половина месячной нормы осадков

    В Алматы за последние сутки выпало около 20 мм осадков - половина месячной нормы для ноября, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В акимате сообщили, что коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

    — С 20:00 4 ноября началась активная уборка: проведены подметальные обработки, противогололедная обработка дорог и особое внимание уделяется мостам, развязкам и пешеходным зонам. Из-за резких перепадов температуры в горной зоне образовалась гололедица. Скользкие участки оперативно обрабатываются силами «Алматы Тазалык» и подрядных организаций, — отметили в ведомстве.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На улицах города круглосуточно работают пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины, погрузчики и вспомогательная техника.

    Отметим, что в Алматы вечером 4 ноября выпал первый снег. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В ряде районов также зафиксированы временные отключения электроэнергии из-за дождя и снега. 

    В международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов, преимущественно на прибытие. 

