14:10, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы
В международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов, преимущественно на прибытие, передает агентство Kazinform.
Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных — как внутренние, так и международные направления. Так, откладываются вылеты в Новосибирск, Астану и Актау, а также прибытия рейсов из Новосибирска, Астаны, Усть-Каменогорска, Ташкента, Караганды, Семея, Актобе, Уральска, Дели, Фукуока, Шарм-эль-Шейха и Дубая.
Отметим, что в Алматы вечером 4 ноября выпал первый снег. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города.
В ряде районов также зафиксированы временные отключения электроэнергии из-за дождя и снега.