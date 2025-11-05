Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных — как внутренние, так и международные направления. Так, откладываются вылеты в Новосибирск, Астану и Актау, а также прибытия рейсов из Новосибирска, Астаны, Усть-Каменогорска, Ташкента, Караганды, Семея, Актобе, Уральска, Дели, Фукуока, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Отметим, что в Алматы вечером 4 ноября выпал первый снег. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города.

В ряде районов также зафиксированы временные отключения электроэнергии из-за дождя и снега.