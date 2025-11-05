РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Несколько районов Алматы остались без света из-за снегопада

    В Алматы в ряде районов зафиксированы временные отключения электроэнергии из-за дождя и снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

    м
    Фото: pexels

    По информации АО «Алатау Жарык Компаниясы», перебои с электроснабжением наблюдаются в четырех районах города:

    • Бостандыкский район — улицы Тауке хана, Жанару, Ладушкина, Байконурская, а также микрорайоны Ерменсай, Баганашыл и Аскартау;
    • Ауэзовский район — микрорайоны Аксай-5, Достык, Жетысу-2;
    • Наурызбайский район — микрорайоны Акжар и Тастыбулак;
    • Алмалинский район — улицы Манаса, Абая, Ауэзова и Жамбыла.

    Причиной отключений стали обрывы воздушных линий электропередачи и короткие замыкания, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

    — Для проведения аварийно-восстановительных мероприятий задействованы силы и средства компании: 8 оперативно-выездных бригад, 2 бригады по обслуживанию воздушных линий (ВЛ), 2 единицы специальной техники, дежурный персонал электрических сетей, дежурный персонал Центральной диспетчерской службы, — сообщении в АЖК.

    В компании подчеркнули, что все работы направлены на оперативное восстановление электроснабжения. Подача света будет возобновлена по мере завершения ремонтно-восстановительных работ на поврежденных участках сети.

    Отметим, что первый снег в Алматы выпал вечером 4 ноября. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города. 

    Теги:
    Отключения света Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают