Несколько районов Алматы остались без света из-за снегопада

По информации АО «Алатау Жарык Компаниясы», перебои с электроснабжением наблюдаются в четырех районах города:

Бостандыкский район — улицы Тауке хана, Жанару, Ладушкина, Байконурская, а также микрорайоны Ерменсай, Баганашыл и Аскартау;

Ауэзовский район — микрорайоны Аксай-5, Достык, Жетысу-2;

Наурызбайский район — микрорайоны Акжар и Тастыбулак;

Алмалинский район — улицы Манаса, Абая, Ауэзова и Жамбыла.

Причиной отключений стали обрывы воздушных линий электропередачи и короткие замыкания, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

— Для проведения аварийно-восстановительных мероприятий задействованы силы и средства компании: 8 оперативно-выездных бригад, 2 бригады по обслуживанию воздушных линий (ВЛ), 2 единицы специальной техники, дежурный персонал электрических сетей, дежурный персонал Центральной диспетчерской службы, — сообщении в АЖК.

В компании подчеркнули, что все работы направлены на оперативное восстановление электроснабжения. Подача света будет возобновлена по мере завершения ремонтно-восстановительных работ на поврежденных участках сети.

Отметим, что первый снег в Алматы выпал вечером 4 ноября. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города.