07:35, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Снегопад в Алматы: 2,5 тысячи рабочих очищают дороги и тротуары
Высота снежного покрова составляет около 1 см в городе и до 10 см в горных районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.
Снег в Алматы начался с 20:00 4 ноября. Температура воздуха +2 °C, скорость ветра 2-7 м/с.
На улицах работают 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих. Противогололедными материалами обрабатываются магистрали, мосты, развязки, спуски, подъемы, тротуары и остановки. Работы ведутся в круглосуточном режиме.