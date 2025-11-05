РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:35, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Снегопад в Алматы: 2,5 тысячи рабочих очищают дороги и тротуары

    Высота снежного покрова составляет около 1 см в городе и до 10 см в горных районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

    снегопад в Алматы
    Фото: t.me/AlmatyJoly

    Снег в Алматы начался с 20:00 4 ноября. Температура воздуха +2 °C, скорость ветра 2-7 м/с. 

    снегопад в Алматы
    Фото: t.me/AlmatyJoly

    На улицах работают 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих. Противогололедными материалами обрабатываются магистрали, мосты, развязки, спуски, подъемы, тротуары и остановки. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

    снегопад в Алматы
    Фото: t.me/AlmatyJoly

     

    Дороги Снег Алматы ЖКХ Непогода
