Юным шахматистам провели экскурсию по Акорде — фото

Сегодня для юных шахматистов провели экскурсию в резиденции Акорда.

Фото: Акорда

Победитель чемпионата мира по шахматам Данис Куандыкулы рассказал о мотивации, которую получил после сегодняшней встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Чемпион мира среди юношей до 16 лет Эдгар Мамедов рассказал о развитии шахматного движения в Казахстане.

— У меня много друзей из разных стран, и они подчеркивают то, насколько хорошая у нас поддержка в последнее время, — сказал он.

На встрече присутствовали чемпион мира в категории до 8 лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до 8 лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов, серебряный призер чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича.