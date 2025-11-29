РУ
    20:10, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Юным шахматистам провели экскурсию по Акорде — фото

    Ранее Президент встретился с юными призерами чемпионатов мира по шахматам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Юным шахматистам провели экскурсию по Акорде — фото
    Фото: Акорда

    Сегодня для юных шахматистов провели экскурсию в резиденции Акорда.

    Победитель чемпионата мира по шахматам Данис Куандыкулы рассказал о мотивации, которую получил после сегодняшней встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Чемпион мира среди юношей до 16 лет Эдгар Мамедов рассказал о развитии шахматного движения в Казахстане.

    — У меня много друзей из разных стран, и они подчеркивают то, насколько хорошая у нас поддержка в последнее время, — сказал он.

    На встрече присутствовали чемпион мира в категории до 8 лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до 8 лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов, серебряный призер чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича.

