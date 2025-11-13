Явка избирателей на парламентских выборах в Ираке превысила 55 процентов

Независимая высшая избирательная комиссия Ирака (IHEC) во вторник сообщила, что по результатам обработки 99,7 процента протоколов явка на парламентских выборах 2025 года превысила 55 процентов. Из более 21 миллиона зарегистрированных избирателей участие приняли более 12 млн человек.

По данным комиссии, в день основного голосования 10 ноября свои голоса отдали 10,9 млн граждан, что составляет 55 процента от зарегистрированных участников.

Во время специального голосования 9 ноября, предназначенного для военнослужащих и сотрудников сил безопасности, на избирательные участки пришли 1,08 млн человек из 1,31 млн имеющих право голоса. Там явка составила 82,5 процента. В тот же день среди внутренне перемещенных лиц проголосовали 77 процентов зарегистрированных.

Голосование проходило во вторник с 7 утра до 6 вечера без продления времени. Избирательные участки работали во всех 18 провинциях страны, а за ходом выборов наблюдали представители избирательной комиссии и наблюдатели.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что проведение выборов стало важным шагом на пути к укреплению политической стабильности.

— Наш народ вновь сделал решительный шаг вперед, подтвердив приверженность демократии, свободному выбору и строительству сильного государства, — отметил он.

Ранее Комитет по обеспечению безопасности выборов Ирака сообщил об успешной реализации плана охраны избирательных участков. Заместитель командующего объединенными операциями генерал Кайс аль-Мухаммави подчеркнул, что в ходе голосования не вводился комендантский час, а перемещение граждан проходило свободно.

— Силы безопасности действовали профессионально и оставались на равном расстоянии от всех кандидатов, обеспечив спокойное проведение выборов, — отметил он.

По информации иракского избиркома, итоги голосования будут обнародованы в течение 24 часов, после чего начнется рассмотрение возможных жалоб. В выборах приняли участие 7 743 кандидата, включая 2 247 женщин, за 329 мест в парламенте шестого созыва с 2003 года.

Это уже шестое голосование за полноправный парламент с момента падения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

Как сообщает The National, явка на текущих выборах считается достаточно высокой, несмотря на бойкот, объявленный влиятельным священнослужителем Муктадой ас-Садром. На последних парламентских выборах в Ираке в 2021 году проголосовало рекордно низкое число избирателей — 41%.

Избирательная комиссия Ирака, как ожидается, уже в среду должна объявить предварительные результаты национальных выборов, что подготовит почву для потенциально напряженных и затяжных переговоров между политическими блоками о формировании следующего правительства.

Ожидается, что ни одна партия не получит большинства, необходимого для формирования правительства. После объявления предварительных результатов начнутся напряженные и затяжные переговоры между политическими блоками о формировании следующего правительства.

Этот процесс часто бывает спорным и иногда растягивается на месяцы. После выборов 2021 года потребовался год, чтобы сформировать правительство.

Первой задачей нового парламента станет назначение спикера, а затем президента, который, в свою очередь, попросит крупнейшую фракцию в парламенте сформировать администрацию.

Ранее сообщалось, что в Ираке открылись избирательные участки для выборов в 329-местный парламент.

Мы также писали о том, что специальное голосование перед парламентскими выборами прошло в Ираке, в ходе которого свой выбор досрочно сделали сотрудники силовых структур и внутренне перемещенные лица.