Голосование на парламентских выборах началось в Ираке

Во вторник в Ираке открылись избирательные участки для выборов в 329-местный парламент. Правом голоса обладают около 21 млн граждан. Голосование проходит с 7 утра до 6 вечера по местному времени без продления сроков, сообщили в Независимой высшей избирательной комиссии Ирака (IHEC).

По данным комиссии, на участие в выборах зарегистрированы 7 745 кандидатов из 18 провинций, включая 2247 женщин. Среди них 4 445 кандидатов выдвинуты коалициями, 3 225 — политическими партиями, а 75 — как независимые. Кроме того, 53 претендента участвуют в выборах по системе квот для религиозных и этнических меньшинств, включая христиан, язидов, сабеев-мандаитов, шабаков и курдов-фейли.

Polls have opened in Iraq, where voters will elect a new parliament and leader of the house in a vote that will be closely watched in Iran and the US.



Наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Багдаде — 2 293 человека, за ним следуют Дхи-Кар (569) и Басра (568). Наименьшее число участников зафиксировано в Мисане (141) и Дахуке (59).

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани, проголосовавший в Багдаде, заявил, что выборы проходят «в безопасной и стабильной обстановке».

— Эти выборы подтверждают принцип мирной передачи власти, и правительство уделило этому особое внимание, — подчеркнул он на пресс-конференции.

По словам официального представителя избирательной комиссии Омара Мохамеда, процесс голосования проходит «спокойно и организованно» под усиленными мерами безопасности. Для наблюдения за выборами аккредитованы более 300 международных наблюдателей и около 1,5 тыс. журналистов, включая представителей Лиги арабских государств и ООН.

Спецпредставитель ООН в Ираке и глава Миссии ООН по содействию этой стране (UNAMI) Мохаммед аль-Хассан назвал выборы «демократическим праздником, который объединил всех иракцев».

— Миссия удовлетворена организацией и проведением выборов, которые полностью обеспечиваются иракскими структурами, — отметил он.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о гибели двух полицейских в Киркуке в результате ночного инцидента у дома одного из кандидатов, подчеркнув, что в целом обстановка остается под контролем.

Результаты голосования планируется объявить в течение 24 часов после завершения выборов, а официальное подтверждение последует после рассмотрения возможных апелляций.

Предыдущие парламентские выборы прошли 10 октября 2021 года после массовых протестов, приведших к отставке правительства Адила Абдуль-Махди. Новый парламент, избранный в 2025 году, должен будет избрать президента страны и утвердить состав правительства, которое, по традиции, формируется на принципах конфессионального баланса: пост премьер-министра занимает шиит, президента — курд, а спикера парламента — суннит.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани, занимающий должность с 2022 года при поддержке шиитских партий, рассчитывает сохранить пост, если его коалиция получит поддержку большинства депутатов. В иракской парламентской системе глава правительства назначается парламентом по итогам межпартийных переговоров.

В воскресенье, 9 октября, в Ираке прошло специальное голосование для внутренне перемещенных лиц и представителей силовых структур — полицейских, военных и членов ополчений.