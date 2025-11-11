Специальное голосование перед парламентскими выборами прошло в Ираке

В Ираке прошло специальное голосование перед парламентскими выборами, в ходе которого свой выбор досрочно сделали сотрудники силовых структур и внутренне перемещенные лица. Основное голосование назначено на 11 ноября.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака (IHEC), участие в специальном голосовании приняли более 1,1 миллиона человек, это военнослужащие, полицейские и бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби». Кроме того, право голоса получили около 26 тыс. перемещенных лиц, проживающих в лагерях. Общая явка составила 82,4 процента.

Голосование проходило в воскресенье на 809 участках по всей стране. Избирательные пункты открылись в 7 часов утра и закрылись в 17 часов по местному времени. Представители комиссии сообщили, что процесс прошел без технических сбоев и нарушений.

— Процедура прошла организованно и без препятствий, участие оказалось высоким и беспрецедентным, — заявил представитель комиссии Хассан Салман.

Основное голосование состоится во вторник, 11 ноября. В этот день более 21 млн граждан Ирака изберут 329 депутатов парламента шестого созыва. В избирательной кампании участвуют более 7,7 тыс. кандидатов, почти треть из которых — женщины.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани, занимающий должность с 2022 года при поддержке шиитских партий, рассчитывает сохранить пост, если его коалиция получит поддержку большинства депутатов. В иракской парламентской системе глава правительства назначается парламентом по итогам межпартийных переговоров.

Наблюдатели отмечают, что проведение выборов в установленный срок рассматривается как показатель устойчивости иракской политической системы, несмотря на сохраняющееся недоверие избирателей и влияние внешних акторов.

Читайте также: Турция и Ирак подписали историческое соглашение.