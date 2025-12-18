Япония всегда была открыта к Казахстану — первый казахстанец—вице-президент японского вуза

Он подчеркнул значимость визита Главы государства в Страну восходящего солнца. По его словам, Япония всегда позитивно относилась к сотрудничеству с Казахстаном.

— Приезд Президента Токаева для нас и для Казахстана очень важен, потому что Япония всегда рассматривала Казахстан как одного из стратегических партнеров. Формат «Центральная Азия + 5» был впервые предложен Японией еще в 2004 году. Поэтому, я думаю, что Япония всегда положительно рассматривала партнерство. Я думаю, этот приезд предоставит новый толчок для развития отношений между двумя странами. Моя карьера, я думаю, развилась удачно, потому что я получил хорошее образование в Казахстане. И вот эти знания, которые я получил у себя на родине, они были востребованы и признаны здесь, — отметил Серик Мейрманов.

Мейрманов также рассказал о казахской диаспоре в Японии. По его словам, среди молодежи большинство обучаются в вузах по направлениям «востоковедение» и «бизнес».

— Более взрослое поколение тоже представлено, там много врачей, медиков, преподавателей. И есть некоторые представители бизнеса, которые успешно развиваются в Японии, — поделился он.

Кроме того, он рассказал и о двустороннем сотрудничестве. В день визита Президента стороны подпишут договор в сфере образования. Серик Мейрманов выступит в качестве представителя Азиатско-Тихоокеанского университета Рицумейкан.

— Сегодня будет первый договор между нашим университетом и Министерством высшего образования и науки, который послужит толчком, чтобы был взаимообмен технологиями в плане образования между двумя странами. Так что перспективы, я думаю, очень большие, — заключил Мейрманов.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 млрд долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах.