Япония готовится к трехметровому цунами после землетрясения магнитудой 7,2

По данным телекомпании NHK, в офисе премьер-министра создана кризисная группа. Власти издали распоряжение об эвакуации нескольких прибрежных населенных пунктов.

Метеорологические службы Японии предупреждают о волнах высотой до трех метров.

Напомним, в ноябре в этом году в Японии зафиксировано несколько землетрясений магнитудой 6,7 и 5,8.