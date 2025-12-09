20:15, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Япония готовится к трехметровому цунами после землетрясения магнитудой 7,2
Японские власти бьют тревогу после морского землетрясения магнитудой 7,2. Для района вокруг префектуры Аомори было объявлено предупреждение о цунами, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
По данным телекомпании NHK, в офисе премьер-министра создана кризисная группа. Власти издали распоряжение об эвакуации нескольких прибрежных населенных пунктов.
Метеорологические службы Японии предупреждают о волнах высотой до трех метров.
Напомним, в ноябре в этом году в Японии зафиксировано несколько землетрясений магнитудой 6,7 и 5,8.