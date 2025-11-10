Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее национальное метеорологическое управление страны предупредило о возможности нового сильного землетрясения в ближайшую неделю.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, вечером 9 ноября на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате было опубликовало предупреждение о цунами для восточного побережья префектуры Иватэ.

Мы также писали о том, что угроза цунами объявлена после мощного землетрясения на Филиппинах.