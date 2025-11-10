РУ
    15:58, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

    Менее чем за сутки Японию вновь потрясло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
    Фото: aa.com.tr

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее национальное метеорологическое управление страны предупредило о возможности нового сильного землетрясения в ближайшую неделю.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Напомним, вечером  9 ноября на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате было опубликовало предупреждение о цунами для восточного побережья префектуры Иватэ. 

    Мы также писали о том, что угроза цунами объявлена после мощного землетрясения на Филиппинах. 

    Жулдыз Атагельдиева
