Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
Менее чем за сутки Японию вновь потрясло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее национальное метеорологическое управление страны предупредило о возможности нового сильного землетрясения в ближайшую неделю.
Напомним, вечером 9 ноября на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате было опубликовало предупреждение о цунами для восточного побережья префектуры Иватэ.
Мы также писали о том, что угроза цунами объявлена после мощного землетрясения на Филиппинах.