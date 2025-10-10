Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения на Филиппинах

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин продолжает фиксировать афтершоки магнитудой от 2,6 до 4,9.

Также ведомство выпустило предупреждение об угрозе разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, настоятельно рекомендовав жителям прибрежных районов немедленно эвакуироваться на возвышенность.

По данным телеканала GMA News, власти региона Давао распорядились немедленно приостановить занятия в школах и работу государственных учреждений.

Президент страны Фердинанд Маркос — младший поручил организовать эвакуацию населения на юге страны.

— Сейчас мы оцениваем ситуацию и следим за тем, чтобы все были в безопасности. Я дал указание Национальному совету по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране Филиппин и всем вовлеченным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активизировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти. Поисково-спасательные операции и оказание первой помощи уже готовятся и начнутся как только это станет безопасным, — сказал он.

Филиппины, расположенные в зоне так называемого «Тихоокеанского огненного кольца», являются одной из наиболее сейсмически активных стран мира, где регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.

Напомним, 30 сентября на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли 72 человека, еще 47 221 человек пострадали.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.