18:29, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии
Сегодня, 9 ноября, в японской префектуре Иватэ зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство /JMA/, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По предварительным оценкам, магнитуда землетрясения составила 6,7.
Кроме того, JMA опубликовало предупреждение о цунами для восточного побережья префектуры.
Ранее сообщалось, что у берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,6.