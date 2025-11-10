РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:29, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии

    Сегодня, 9 ноября, в японской префектуре Иватэ зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство /JMA/, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: aa.com.tr

    По предварительным оценкам, магнитуда землетрясения составила 6,7.

    Кроме того, JMA опубликовало предупреждение о цунами для восточного побережья префектуры.

    Ранее сообщалось, что у берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,6.

