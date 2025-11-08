РУ
    23:58, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике

    У берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Турции
    Фото: Anadolu

    По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к северо-востоку от города Санта-Росалия.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

    Предупреждение о цунами после землетрясения не объявлялось.

    По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор сотрудникам ДЧС и представителям авторского и технического надзора по делу о несработавшей системе раннего оповещения при землетрясении в январе 2024 года. 

    Асель Елюбаева
