23:58, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике
У берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.
По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к северо-востоку от города Санта-Росалия.
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.
Предупреждение о цунами после землетрясения не объявлялось.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
