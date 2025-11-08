Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к северо-востоку от города Санта-Росалия.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

Предупреждение о цунами после землетрясения не объявлялось.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор сотрудникам ДЧС и представителям авторского и технического надзора по делу о несработавшей системе раннего оповещения при землетрясении в январе 2024 года.