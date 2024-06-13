Я не скрываю, что являюсь вашим бывшим зятем: потерпевший ответил Гульмире Сатыбалды в суде

Потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды предприниматель Абай Жунусов продолжает выступать в суде Алматы. В ходе очередного заседания он ответил на вопросы обвиняемой и судьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гульмира Сатыбалды, обвиняемая в незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве, задала вопрос своему бывшему зятю Абаю Жунусову.

- Он кричит, что я бывшая сноха Назарбаева, но почему он не говорит, что он мой бывший зять. Если на него несколько раз уголовные дела открывались, то почему, если я такая сильная, властная, они потом закрывались. Это меня поражает, - заявила Гульмира Сатыбалды.

Судья обратился к ней с просьбой задать более юридически вопрос. Тогда адвокат Сатыбалды пояснила, почему дела в отношении потерпевшего закрывались.

- О том, что я являюсь вашим бывшим зятем, я не скрывал. Об этом всегда говорю. Вы же не одна действовали, а действовали ссылаясь на влиятельных людей, на вашего бывшего мужа - Кайрата Сатыбалды. Касательно того, почему дела были прекращены, потому что не было доказательств того, что я был в чем-то обвинен. У вас, Гульмира Сатыбалды, не было даже морального права нападать на меня и обокрасть таким образом, - ответил он.

Судья попросил потерпевшего подробнее рассказать об иске банка ВТБ.

- На сегодняшний день Мещанский суд Москвы принял решение о взыскании с меня задолженности, и я являюсь должником банка. Все мои счета заблокированы. Начиная с этого года они подали иск на меня через ЧСИ, чтобы взыскать с меня все возможное имущество, – сказал Жунусов.

Адвокат Жунусова Рашид Тенизбаев рассказал подробнее по данному делу. Он отметил, что в настоящее время отдельно Антикорупционной службой рассматривается уголовные дело по эпизоду ВТБ, которое связано со строительством ЖК «Восточка».

- Эпизод очень сложный, дело возбуждено по части 4 пункта 2 статьи 190 УК РК, то есть мошенничество в особо крупном размере. Также мы ставим перед органами следствия вопрос об ответственности должностных лиц, то есть мы считаем, что все эти противоправные действия Сатыбалды не могла в одиночку совершить. Эпизод очень большой, сложный, связанный со строительством 24 домов, и когда финансирование строительства происходило, Жунусов находился в незаконном лишении свободы. Сатыбалды летала в Москву на встречу в ВТБ банк, и там они обсуждали вопрос финансирования. ВТБ банк профинансировал, потому что стройка была парализована из-за неэффективного управления компанией доверенными лицами Сатыбалды. Банк профинансировал, но списал под личную гарантию Жунусова. При этом они ввели в заблуждение, что Жунусов в курсе и согласие дает. В итоге, что произошло: эти деньги, которые ВТБ профинансировал, Сатыбалды сняла в свою пользу и оставила стройку с долгами, а долги переписали на Жунусова. В результате ВТБ подал в Мещанский суд, и он взыскивает судебным решением 7,8 миллиарда тенге с Жунусова. Сейчас сумма в два раза больше, потому что есть просрочка, пеня. Представители ВТБ банк обратились в начале мая в Бостандыкский районный суд, где суд вынес определение и «засилил» данные решения. Сейчас ЧСИ возбудил исполнительное производство в рамках этой задолженности по исполнению московского судебного акта взыскивает с Абая Жунусова эту сумму. Это все связано как раз с противоправными действиями Сатыбалды, - пояснил адвокат потерпевшего Рашид Тенизбаев.

Ранее в ходе судебного заседания потерпевший рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Напомним, в начале мая этого года Антикор завершил расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

Весной прошлого года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям. Признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.

Экс-супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды была задержана в марте 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге). До этого также был взят под стражу Кайрат Сатыбалды.

Антикоррупционной службой также было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

Позже следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Гульмира Сатыбалды частично признала вину в суде. В сентябре 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы был приговорен к шести годам лишения свободы.