    12:23, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    WBO приняла первое решение по Алимханулы после допинг-скандала

    Опубликованы свежие декабрьские официальные рейтинги лучших боксеров-профессионалов мира по версии WBO, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Instagram Жанибека Алимханулы

    В обновленной версии рейтингов WBO присутствуют три казахстанца. Во втором среднем весе Али Ахмедов сохранил свои позиции и удерживает 15 место.

    Во втором полулегком весе Султан Заурбек продолжает занимать 14 место, как и месяцем ранее.

    В среднем весе чемпионом мира по-прежнему значится Жанибек Алимханулы. Таким образом, его пока не лишили титула, о чем предупреждали ранее.

    Напомним, что Алимханулы также сохранил титул чемпиона мира по версии IBF.

    А вот журнал The Ring исключил Алимханулы из своего рейтинга.

    Как стало известно, поворотный момент в карьере Жанибека Алимханулы случится 8 января 2026 года. Именно тогда будет вскрыта допинг-проба В. 

    В начале декабря стало известно, что допинг-проба А Жанибека Алимханулы, взятая в ноябре в ходе подготовки к объединительному бою с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой дала положительный результат на запрещенный мельдоний. 

    В Казахстанской федерации профессионального бокса в связи с этим сделали особое заявление, а команда Алимханулы отрицает обвинения в употреблении боксером допинга.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
