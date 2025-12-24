WBO приняла первое решение по Алимханулы после допинг-скандала

В обновленной версии рейтингов WBO присутствуют три казахстанца. Во втором среднем весе Али Ахмедов сохранил свои позиции и удерживает 15 место.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек продолжает занимать 14 место, как и месяцем ранее.

В среднем весе чемпионом мира по-прежнему значится Жанибек Алимханулы. Таким образом, его пока не лишили титула, о чем предупреждали ранее.

Напомним, что Алимханулы также сохранил титул чемпиона мира по версии IBF.

А вот журнал The Ring исключил Алимханулы из своего рейтинга.

Как стало известно, поворотный момент в карьере Жанибека Алимханулы случится 8 января 2026 года. Именно тогда будет вскрыта допинг-проба В.

В начале декабря стало известно, что допинг-проба А Жанибека Алимханулы, взятая в ноябре в ходе подготовки к объединительному бою с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой дала положительный результат на запрещенный мельдоний.

В Казахстанской федерации профессионального бокса в связи с этим сделали особое заявление, а команда Алимханулы отрицает обвинения в употреблении боксером допинга.