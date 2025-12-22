РУ
    17:45, 22 Декабрь 2025

    Жанибек Алимханулы узнал варианты развития карьеры после допинг-скандала

    Менеджер чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы Берик Султан высказался о том, при каком развитии событий спортсмен останется без титулов и что он будет делать дальше, передает корреспондент Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Instagram Жанибека Алимханулы

    По словам Берика Султана, наличие или отсутствие титулов у Алимханулы в начале 2026 года будет зависеть от результатов вскрытия пробы В, которое намечено на 8 января.

    — Есть два возможных сценария: если 8 января вторая проба будет чистой — мы сохраним титулы и продолжим карьеру. Мы на это надеемся, потому что правда на нашей стороне. Если же результат будет отрицательным — Жанибека могут лишить титулов и отстранить от бокса на определенный срок. Даже в этом случае мы не сломаемся, а продолжим путь дальше. Он еще молод, карьера не закончена, — сказал Берик Султан.

    По словам Берика Султана, Жанибек Алимханулы сейчас вернулся на родину в Казахстан и находится с близкими.

    — Мы чисты. Мы честны. Мы уверены в себе. Мы знаем все тонкости этого спорта и ждем официального решения. От имени Qazaq Style, от себя лично и от Жанибека хочу выразить вам огромную благодарность. В тот момент, когда наша карьера оказалась под угрозой, когда нам было действительно тяжело, именно наш народ оказался рядом — поддержал, выразил солидарность, дал понять, что верит в нас.

    Это по-настоящему подняло нам дух. Нам и правда было нелегко, братья. Сколько крови, сколько пота, сколько времени было вложено. Мы уже были совсем близко к покорению очередной вершины и в этот момент столкнулись с серьезной спорной ситуацией. Поддержка людей, слова спортсменов, теплые комментарии — все это реально помогло нам выстоять, — заявил Берик Султан.

    Напомним, что Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга после допинг-скандала: у казахстанца перед боем с чемпионом мира WBA кубинцем Эрисланди Ларой за три титула в допинг-пробе нашли запрещенное вещество мельдоний, бой отменили. 

