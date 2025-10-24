Взлеты и падения: как стимулировать ипотечный рынок Казахстана

Почему вместе с ростом экономики ускоряется инфляция

Экс-депутат Мажилиса Парламента, доктор экономических наук Аманжан Жамалов пояснил, что давление на ипотечный рынок оказывают инфляционные процессы.

– Перед Правительством поставлена задача – развивать экономику. А это всегда требует затрат. К 2029 году мы должны удвоить ВВП – до 450 миллиардов долларов США, – поясняет экс-депутат.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

И надо сказать, что работа идет. В частности, отмечалось, что экономический рост в Казахстане – один из лучших в мире – 6%. Несмотря на это, у такого роста есть свои последствия, добавил экономист.

– Когда мы говорим об экономическом росте, мы говорим о строительстве, создании рабочих мест, новых производств. Все это требует денег. Правительство выделяет средства, и бизнес начинает покупать оборудование, стройматериалы, и строить. Как правило, товары импортного происхождения. Возникает долларовый спрос, растет потребность в валюте. Следовательно, она дорожает. Отсюда и курсовые всплески. А если дорожает валюта, то дорожает все вокруг, – высказался Аманжан Жамалов.

Эксперт отметил, что, несмотря на покупку оборудования и строительство заводов, многие из них еще не запущены. Для этого требуется время, поэтому они пока не дают того эффекта, на который рассчитывает государство.

– Сейчас мы находимся в переходном периоде. Именно он стал причиной курсовых всплесков, подорожания валюты, а также усиления влияния внешнеэкономических шоков. Все это в совокупности привело к росту цен и отразилось на жизни казахстанцев. Народ это сегодня почувствовал. Почувствовал это и Президент. Он тонко уловил этот момент и поручил Правительству и Нацбанку принять меры, – сказал Аманжан Жамалов.

По его словам, на фоне других стран уровень инфляции в Казахстане – 12,9% нельзя назвать самым высоким. Экс-депутат привел пример государств, где инфляция достигает 300-400%, и при этом экономика каким-то образом продолжает функционировать.

– На сегодняшний день это не самый высокий уровень инфляции в стране. Раньше показатели были выше. Например, в 2022 году инфляция превышала 20%. В 2023-2024 годах наблюдалось ее постепенное снижение, – привел данные эксперт.

О доступном жилье

По мнению экспертов, «жирные» времена ипотечного рынка позади. Если раньше банки второго уровня играли вспомогательную роль, то теперь их участие минимально. За последние 3-4 года основным импульсом для развития ипотеки стало разрешение использования пенсионных накоплений.

– Благодаря этому строительный сектор получил огромные деньги. Именно за счет этого ипотека развивалась столь бурно. Увеличилось производство стройматериалов и в целом оживилась сама отрасль. Это был мощный толчок для всего строительного рынка, – подчеркнул Аманжан Жамалов.

Спикер поясняет, что установленная Нацбанком базовая ставка на уровне 18% сейчас приводит к более высокой стоимости кредитов для населения. По его словам, с учетом административных и финансовых надбавок банки второго уровня доводят ставку по ипотеке до уровня недоступного для большинства казахстанцев.

– По этой причине большинство коммерческих банков приостановило свои ипотечные программы и пересматривают условия, – считает эксперт.

Чтобы исправить ситуацию Правительство направит 500 млрд тенге на расширение льготного ипотечного кредитования через программы «Отбасы Банка» – «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер». Средства пойдут на выдачу большего числа доступных займов для населения. Также возобновится программа «Әскери баспана» для военнослужащих.

– Сделать ипотеку действительно доступной можно только при глубокой перестройке экономической модели и системы финансирования. Банк выполняет свою функцию – таргетирует инфляцию и не допускает обесценивания денег, но без структурных изменений в экономике одними ставками проблему не решить, – подчеркнул он.

На ипотечном рынке продолжит выделяться один лидер – «Отбасы банк», который получает господдержку, а также имеет собственные внутренние ресурсы за счет вкладчиков. Спикеры считают, что он и дальше будет удерживать свои позиции.

Отметим, в рамках новых программ со строительными компаниями заключат офтейк-контракты. Это значит, что государство заранее выкупит у застройщиков часть жилья, а компании, в свою очередь, обязуются не повышать цены на квартиры в течение трех лет.

– Получается, что еще не создавая конечного продукта, но по фиксированным ценам текущего периода, необходимо заключать контракты и реализовывать проект в рамках установленных расходов. Но застройщики будут возражать: стройматериалы дорожают, растут издержки. Поэтому они будут закладывать дополнительные расходы в стоимость квадратного метра, – полагает независимый эксперт банковского сектора Нуржан Биякаев.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

По его словам, даже если застройщиков обяжут выполнять офтейк-контракты в течение трех лет, они все равно будут оправдывать повышение цен ростом расходов. А это снова указывает на главную проблему – нехватку отечественных производителей строительных материалов.

– Необходимо снижать расходы на строительство за счет развития местного производства. Все необходимые стройматериалы и компоненты должны быть made in Kazakhstan. Именно это и есть внутренняя экономика. И не обогащать импортеров, активно поставляющих продукцию в Казахстан, а создавать возможности для работы отечественных производителей, – заключил эксперт.

Отметим, 16 октября Правительство приняло ряд мер поддержки бизнеса и населения, включая послабления в налоговой сфере и расширение программ льготной ипотеки. О том, каких результатов ожидать бизнесу и казахстанцам, – читать в материале.