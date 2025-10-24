В Жамбылской области снесли шесть потенциально опасных строек

В 2025 году управлением государственного архитектурно-строительного контроля к административной ответственности привлечены 327 заказчиков, 22 подрядные, 8 проектных, 5 экспертных организаций, 2 организации, проводившие геологические изыскания, а также 9 представителей технического и 8 авторского надзора. Общая сумма штрафов составила 83,3 млн тенге.

За некачественное выполнение строительно-монтажных работ наказаны три подрядные и восемь проектных организаций. По результатам проверок шесть объектов признаны потенциально опасными и подлежали сносу.

— За экспертизу проектной документации, проведенную с нарушениями, на 2,8 млн тенге оштрафована экспертная организация ТОО «Сараптама Consulting», работавшая на реконструкции дымовой трубы ТЭЦ в городе Шу. Проектная организация ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», разработавшая проект инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Тараза, оштрафована на 1,6 миллиона тенге, — сообщил руководитель управления Айтказы Карабалаев.

По его словам, первая компания лишена аккредитации, а вторая — части лицензий, связанных с проектированием автомобильных дорог. Менее значительные нарушения на других объектах получили предупреждения с требованием скорейшего устранения выявленных недочетов.

