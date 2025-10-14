Госорганы Жамбылской области допустили нарушений на 12,6 миллиарда тенге

О выявленных нарушениях рассказал руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Марат Егембердиев. По его словам, за девять месяцев проведено 28 аудиторских мероприятий, из них 10 по утвержденному перечню и 18 внеплановых, в том числе шесть по поручениям Комитета и 12 по обращениям юридических и физических лиц.

— По результатам проведенных проверок в 27 случаях установлены нарушения на общую сумму 12,6 млрд тенге, из них финансовые — на 9,7 млрд тенге, из которых 49,2 млн подлежат возмещению в бюджет, — отметил он.

К дисциплинарной ответственности привлекли 29 должностных лиц, еще 19 — к административной. Общая сумма штрафов составила 5,4 миллиона тенге, и все средства уже поступили в бюджет.

Большинство нарушений — а это почти 8,7 млрд тенге, аудиторы выявили во время плановых проверок госорганов. По поручениям Комитета обнаружено еще 565,6 млн тенге, а по обращениям граждан и организаций — около 404 млн тенге.

В разрезе — это:

8,9 млрд тенге — ошибки в бухгалтерском учете и отчетности;

561,7 млн тенге — оплата за невыполненные работы, неоказанные услуги и непоставленные товары;

249,8 млн тенге — не возврат средств, выделенных из резерва Правительства РК;

11,1 млн тенге — нарушения при выплате зарплат, премий и командировочных расходов.

Среди типичных нарушений 2025 года чаще всего выявлялись:

завышенные и необоснованные требования к участникам тендеров;

ошибки при расчете демпинговых цен;

нарушения при размещении информации — отсутствие технических заданий на одном из государственных языков или указания стандартов.

За нарушения в сфере госзакупок и бухгалтерского учета наложено штрафов на 33,8 млн тенге. Все суммы взысканы в доход бюджета полностью.

Ранее сообщалось, что АФМ нашло завышения в госзакупках на 4 млрд. Среди интересных лотов скотч за 99 тысяч тенге.

Объем госзакупок в Казахстане в 2025 году превысил 333 млрд тенге.