    22:25, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Госорганы Жамбылской области допустили нарушений на 12,6 миллиарда тенге

    Госслужащие чаще всего допускали ошибки при проведении тендеров — завышали требования к участникам, неверно рассчитывали цены и публиковали неполную информацию о закупках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    О выявленных нарушениях рассказал руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Марат Егембердиев. По его словам, за девять месяцев проведено 28 аудиторских мероприятий, из них 10 по утвержденному перечню и 18 внеплановых, в том числе шесть по поручениям Комитета и 12 по обращениям юридических и физических лиц. 

    — По результатам проведенных проверок в 27 случаях установлены нарушения на общую сумму 12,6 млрд тенге, из них финансовые — на 9,7 млрд тенге, из которых 49,2 млн подлежат возмещению в бюджет, — отметил он.

    К дисциплинарной ответственности привлекли 29 должностных лиц, еще 19 — к административной. Общая сумма штрафов составила 5,4 миллиона тенге, и все средства уже поступили в бюджет.

    Большинство нарушений — а это почти 8,7 млрд тенге, аудиторы выявили во время плановых проверок госорганов. По поручениям Комитета обнаружено еще 565,6 млн тенге, а по обращениям граждан и организаций — около 404 млн тенге.

    В разрезе — это:

    • 8,9 млрд тенге — ошибки в бухгалтерском учете и отчетности;
    • 561,7 млн тенге — оплата за невыполненные работы, неоказанные услуги и непоставленные товары;
    • 249,8 млн тенге — не возврат средств, выделенных из резерва Правительства РК;
    • 11,1 млн тенге — нарушения при выплате зарплат, премий и командировочных расходов.

    Среди типичных нарушений 2025 года чаще всего выявлялись:

    • завышенные и необоснованные требования к участникам тендеров;
    • ошибки при расчете демпинговых цен;
    • нарушения при размещении информации — отсутствие технических заданий на одном из государственных языков или указания стандартов.

    За нарушения в сфере госзакупок и бухгалтерского учета наложено штрафов на 33,8 млн тенге. Все суммы взысканы в доход бюджета полностью.

    Ранее сообщалось, что АФМ нашло завышения в госзакупках на 4 млрд. Среди интересных лотов скотч за 99 тысяч тенге.

    Объем госзакупок в Казахстане в 2025 году превысил 333 млрд тенге.

    Алексей Поляков
