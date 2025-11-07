РУ
    16:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области обнаружены залежи газа

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов сообщил о начале подготовки к разведочным работам на новом перспективном газовом участке в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алибек Жамауов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — По результатам геологоразведочных работ на участке Малдыбай в Жамбылской области подтверждены залежи газа. Ведется подготовка к проведению сейсморазведочных работ, — сообщил Алибек Жамауов на заседании общественного совета группы компаний «Самрук-Қазына».

    Он также отметил, что в регионе продолжается освоение участка Анабай.

    — Продолжаются работы на месторождении Анабай в Жамбылской области. Пробурены 3 эксплуатационные и 1 оценочная скважина. Геологические запасы газа (утверждены в ГКЗ) составляют 3,2 / 4,0 (С1 / С2) млрд м3 газа, — добавил Алибек Жамауов.

    Ранее мы сообщали о том, что из Актобе в Костанай могут провести новую газовую магистраль.  Для покрытия перспективной потребности Костанайской области в газе предусматривается строительство нового магистрального газопровода из Актюбинской области по маршруту «КС-14 — Костанай». Этот проект включен в меморандум о партнерстве с Государством Катар.   

    Напомним, по итогам 2024 года уровень газификации Казахстана увеличился с 60 до 62,4%.     

    Карина Кущанова
    Автор
