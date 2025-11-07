Из Актобе в Костанай могут провести новую газовую магистраль

По его словам, для покрытия перспективной потребности Костанайской области в газе предусматривается строительство нового магистрального газопровода из Актюбинской области по маршруту «КС-14 — Костанай». Проект включен в меморандум о партнерстве с Государством Катар.

— В настоящее время ведется актуализация объемов потребления товарного газа предприятиями Костанайской области для реализации проекта, — сообщил он на заседании общественного совета группы компаний «Самрук-Қазына».

Кроме того, прорабатывается газификация Кокшетау и Петропавловска за счет расширения газопровода «Сарыарқа» по направлению от Астаны до Петропавловска.

Ранее стало известно о том, что свыше 12 млн казахстанцев обеспечены газом в 2025 году.