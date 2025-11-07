РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Из Актобе в Костанай могут провести новую газовую магистраль

    Председатель правления АО «НК „QazaqGaz“ Алибек Жамауов рассказал о реализуемых проектах в сфере газоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    газификация газ
    Фото: Pexels

    По его словам, для покрытия перспективной потребности Костанайской области в газе предусматривается строительство нового магистрального газопровода из Актюбинской области по маршруту «КС-14 — Костанай». Проект включен в меморандум о партнерстве с Государством Катар.

    — В настоящее время ведется актуализация объемов потребления товарного газа предприятиями Костанайской области для реализации проекта, — сообщил он на заседании общественного совета группы компаний «Самрук-Қазына».

    Кроме того, прорабатывается газификация Кокшетау и Петропавловска за счет расширения газопровода «Сарыарқа» по направлению от Астаны до Петропавловска.

    Ранее стало известно о том, что свыше 12 млн казахстанцев обеспечены газом в 2025 году. 

    Теги:
    Актобе Костанай Газ Газификация
    Карина Кущанова
    Автор
