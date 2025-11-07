РУ
    12:08, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 12 млн казахстанцев обеспечены газом в 2025 году — QazaqGaz

    По итогам 2024 года уровень газификации Казахстана увеличился с 60 до 62,4%. Теперь доступ к газу имеют 12,6 млн человек, сообщил председатель правления АО «НК „QazaqGaz“ Алибек Жамауов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газификация Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    По данным компании, в текущем году из республиканского бюджета на реализацию 45 проектов газификации выделено 65,9 млрд тенге, из которых 31 объект завершат в 2025 году. Кроме того, из фонда «Самрук-Қазына» направлены 46,5 млрд тенге на реализацию 55 проектов.

    — В результате ожидается, что за счет завершенных в 2025 году проектов доступ к газу получат порядка 292,7 тыс. человек в 29 населенных пунктах. Уровень газификации достигнет 63,8% (увеличение на 1,4%), — отметил Алибек Жамауов, выступая на заседании Общественного совета «Самрук-Қазына».

    Он также сообщил о показателях транзита газа. В 2024 году в Республику Узбекистан было протранспортировано 5,6 млрд кубометров российского газа. В текущем году планируется увеличить объем до 6 млрд кубометров.

    Помимо этого, планируется транзит туркменского и узбекского газа в Китай до 35,5 млрд кубометров. На стадии обсуждения находится вопрос увеличения транзита российского газа в Кыргызстан — более 600 млн кубометров со следующего года.

    Ранее стало известно о том, сколько жителей Астаны подключены к газу в этом году. 

