    Сколько жителей Астаны подключены к газу в этом году

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов рассказал о ходе газификации столицы и близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    газификация
    Фото: управление внутренней политики и по делам молодежи Шымкента

    По его словам, в этом году в Астане к газу подключены три жилых массива: Family Village, Тельмана и район Сарыарка (неучтенные участки, 2-й этап). В результате доступ к газу получили около 3,5 тыс. человек (865 абонентов).

    В рамках газификации агломерации столицы проведены работы в населенных пунктах Нурлы, Талапкер, Шубар, Ы. Алтынсарина и Аккайын. Здесь подключены 34,7 тыс. жителей (8 690 абонентов).

    Кроме того, к газу подключен город Косшы (1-я очередь). Доступ получили 31,2 тыс. человек (7 800 абонентов).

    Ранее мы сообщали, что 216 тысяч жителей, или 14,1% от общего населения Астаны, получили доступ к природному газу на начало 2025 года. 

