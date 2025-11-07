Сколько жителей Астаны подключены к газу в этом году

По его словам, в этом году в Астане к газу подключены три жилых массива: Family Village, Тельмана и район Сарыарка (неучтенные участки, 2-й этап). В результате доступ к газу получили около 3,5 тыс. человек (865 абонентов).

В рамках газификации агломерации столицы проведены работы в населенных пунктах Нурлы, Талапкер, Шубар, Ы. Алтынсарина и Аккайын. Здесь подключены 34,7 тыс. жителей (8 690 абонентов).

Кроме того, к газу подключен город Косшы (1-я очередь). Доступ получили 31,2 тыс. человек (7 800 абонентов).

Ранее мы сообщали, что 216 тысяч жителей, или 14,1% от общего населения Астаны, получили доступ к природному газу на начало 2025 года.



