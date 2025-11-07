Сколько жителей Астаны подключены к газу в этом году
Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов рассказал о ходе газификации столицы и близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в этом году в Астане к газу подключены три жилых массива: Family Village, Тельмана и район Сарыарка (неучтенные участки, 2-й этап). В результате доступ к газу получили около 3,5 тыс. человек (865 абонентов).
В рамках газификации агломерации столицы проведены работы в населенных пунктах Нурлы, Талапкер, Шубар, Ы. Алтынсарина и Аккайын. Здесь подключены 34,7 тыс. жителей (8 690 абонентов).
Кроме того, к газу подключен город Косшы (1-я очередь). Доступ получили 31,2 тыс. человек (7 800 абонентов).
Ранее мы сообщали, что 216 тысяч жителей, или 14,1% от общего населения Астаны, получили доступ к природному газу на начало 2025 года.