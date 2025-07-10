27 млрд тенге предусмотрено на очередной этап газификации Астаны

Работы по подключению новых районов активизировались в рамках третьей очереди строительства газораспределительных сетей.

Как сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс на отчетной встрече с жителями города, в 2024–2025 годах на реализацию третьего этапа предусмотрено более 27 миллиардов тенге. Средства выделят из республиканского бюджета и АО «Самрук-Казына».

В ближайшие годы природный газ в Астане проведут в жилые массивы Кирпичный, Өндіріс, Казгородок и Garden Village.

Ранее сообщалось, что к 2026 году доступ к природному газу в столице получат около 300 тысяч человек. В городе действует 800 км газовых сетей, 27 газораспределительных пунктов и 58 шкафных газораспределительных пунктов, которые питаются от двух автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) мощностью 460 тыс. кубометров в час.