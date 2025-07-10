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    12:56, 10 Июль 2025 | GMT +5

    27 млрд тенге предусмотрено на очередной этап газификации Астаны

    216 тысяч жителей или 14,1% от общего населения Астаны получили доступ к природному газу на начало 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газовщики
    Фото: акимат Астаны

    Работы по подключению новых районов активизировались в рамках третьей очереди строительства газораспределительных сетей.

    Как сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс на отчетной встрече с жителями города, в 2024–2025 годах на реализацию третьего этапа предусмотрено более 27 миллиардов тенге. Средства выделят из республиканского бюджета и АО «Самрук-Казына».

    В ближайшие годы природный газ в Астане проведут в жилые массивы Кирпичный, Өндіріс, Казгородок и Garden Village.

    Ранее сообщалось, что к 2026 году доступ к природному газу в столице получат около 300 тысяч человек. В городе действует 800 км газовых сетей, 27 газораспределительных пунктов и 58 шкафных газораспределительных пунктов, которые питаются от двух автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) мощностью 460 тыс. кубометров в час.

    Теги:
    Регионы Астана ЖКХ Газификация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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