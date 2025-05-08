В Западно-Казахстанской области растёт производство молока

В Западно-Казахстанской области активно реализуются проекты по строительству и расширению молочно-товарных ферм в рамках государственной программы «Кредитование проектов в агропромышленном комплексе».

В 2023 году по данной программе было выделено значительное финансирование на строительство и расширение четырёх крупных молочно-товарных ферм, рассчитанных на 1 900 голов. На сегодня две из них уже введены в эксплуатацию, а завершение строительства оставшихся двух ферм ожидается в первом полугодии текущего года.

Фото: акимат ЗКО

В 2024 году по этой же программе выделено ещё 3,8 миллиарда тенге бюджетных кредитных средств. На эти средства ведётся строительство новой фермы на 400 голов. Кроме того, один из инвесторов за счёт собственных средств реализует аналогичный проект.

Фото: акимат ЗКО

Реализация этих проектов вносит значительный вклад в обеспечение региона молочной продукцией. Ожидается, что уровень самообеспечения молоком в области вырастет с 22,3% до 36,8%, а объём годового производства составит 41,2 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что объем производства молока в Казахстане превысил 104 %.