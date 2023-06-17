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Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство – Президент РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 11:21
Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство – Президент РК Фото: t.me/aqorda_resmi

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В начале своего выступления хочу сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения. Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения. Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Туркестанская область   Национальный курултай   Туркестан   Пожар в области Абай  
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