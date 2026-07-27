ВВС Иордании сбили два беспилотника над территорией королевства

Самолеты Королевских военно-воздушных сил Иордании утром в понедельник перехватили и сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону территории королевства.

Об этом заявил официальный представитель Генерального командования вооруженных сил Иордании. Его заявление передает агентство Petra.

По его словам, в результате перехвата никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксирован.

Jordan Air Defense Systems Intercept, Neutralize Two Iranian Droneshttps://t.co/Xm1oG7YHQm pic.twitter.com/YmccbRLCuj — Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) July 27, 2026

Подразделения Королевских инженерных войск выдвинулись к местам падения обломков, обезвредили их и обеспечили безопасность районов в соответствии с установленными техническими и мерами безопасности.

Также в заявлении подчеркивается, что вооруженные силы королевства продолжают контролировать воздушное пространство страны и сохраняют высокий уровень боевой готовности для реагирования на любые угрозы безопасности королевства и его граждан.

Позднее Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что фрагменты одного из сбитых беспилотников были обнаружены в жилом доме в провинции Карак. В результате инцидента никто не пострадал. Специализированные службы провели необходимые технические и обеспечили безопасность на месте происшествия.

Debris from an intercepted drone was discovered inside a residential home in Karak Governorate on Monday morning after the unmanned aircraft was brought down by the Jordanian Armed Forces.



Public Security Directorate confirmed that no casualties were reported. pic.twitter.com/mmkieXccV7 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 27, 2026

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотников, обнаруженных в районе границы с Иорданией. По данным израильской стороны, аппараты не пересекли воздушное пространство Израиля, а их происхождение устанавливается.

BREAKING: The Israeli military says it intercepted two drones near the Jordanian border and is investigating where they were launched from.



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Иордания неоднократно перехватывала ракеты и беспилотники, входившие или приближавшиеся к ее воздушному пространству на фоне военного противостояния между США и Ираном. Тегеран заявлял, что наносил удары по американским военным объектам в регионе.

Ранее Иордания потребовала от Ирана немедленно прекратить удары по королевству.

Иордания перехватила восемь иранских ракет, Иран ударил по авиабазе Азрак.