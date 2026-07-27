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    ВВС Иордании сбили два беспилотника над территорией королевства

    Иорданские военные продолжают контролировать воздушное пространство страны на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ВВС Иордании сбили два беспилотника над территорией королевства
    Фото: ВВС Иордании

    Самолеты Королевских военно-воздушных сил Иордании утром в понедельник перехватили и сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону территории королевства.

    Об этом заявил официальный представитель Генерального командования вооруженных сил Иордании. Его заявление передает агентство Petra.

    По его словам, в результате перехвата никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксирован.

    Подразделения Королевских инженерных войск выдвинулись к местам падения обломков, обезвредили их и обеспечили безопасность районов в соответствии с установленными техническими и мерами безопасности.

    Также в заявлении подчеркивается, что вооруженные силы королевства продолжают контролировать воздушное пространство страны и сохраняют высокий уровень боевой готовности для реагирования на любые угрозы безопасности королевства и его граждан.

    Позднее Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что фрагменты одного из сбитых беспилотников были обнаружены в жилом доме в провинции Карак. В результате инцидента никто не пострадал. Специализированные службы провели необходимые технические и обеспечили безопасность на месте происшествия.

    Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

    Ранее в понедельник Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотников, обнаруженных в районе границы с Иорданией. По данным израильской стороны, аппараты не пересекли воздушное пространство Израиля, а их происхождение устанавливается.

    Иордания неоднократно перехватывала ракеты и беспилотники, входившие или приближавшиеся к ее воздушному пространству на фоне военного противостояния между США и Ираном. Тегеран заявлял, что наносил удары по американским военным объектам в регионе.

    Ранее Иордания потребовала от Ирана немедленно прекратить удары по королевству.

    Иордания перехватила восемь иранских ракет, Иран ударил по авиабазе Азрак.

    В мире Ближний Восток Иран Мировые новости Израиль Иордания
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор