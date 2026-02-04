Второй раунд консультаций по Украине стартовал в Абу-Даби

О начале консультаций сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров. По его словам, переговорный процесс начался в трехстороннем формате, после чего стороны перейдут к работе в отдельных группах по профильным направлениям.

— Переговорный процесс начался в трехстороннем формате — Украина, Соединенные Штаты и Россия. Далее предусмотрена работа в отдельных группах по конкретным трекам, после чего запланирована последующая совместная синхронизация позиций, — отметил Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что украинская делегация действует в рамках четких директив, определенных президентом Украины Владимиром Зеленским, и нацелена на достижение устойчивого и справедливого мира.

— Мы информируем главу государства о ходе каждого этапа переговоров, — добавил глава украинской делегации.

Another round of negotiations has begun in Abu Dhabi.



The negotiation process started in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia. Next comes work in separate groups by specific tracks, after which a follow-up joint synchronization of positions is planned.… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 4, 2026

Первый раунд консультаций состоялся в ОАЭ в январе и стал первыми публичными прямыми переговорами между представителями Москвы и Киева за последнее время.

Ключевыми разногласиями сторон остаются территориальные вопросы и условия возможного урегулирования. Москва настаивает на выводе украинских сил из восточных районов Донецкой области в качестве одного из условий договоренностей. Киев, в свою очередь, заявляет о недопустимости одностороннего отвода войск и выступает за фиксацию линии соприкосновения по текущим позициям.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что территориальный вопрос остается центральным элементом переговорной повестки, подчеркнув необходимость встречной готовности сторон к завершению конфликта. Накануне встречи в Абу Даби он провел совещание с переговорной командой, заявив, что Украина готова к реальным шагам.

Администрация президента США Дональда Трампа в течение последнего года предпринимала дипломатические усилия, направленные на сближение позиций Москвы и Киева. Несмотря на несколько раундов консультаций при участии американских представителей, стороны по-прежнему сохраняют существенные расхождения по основным пунктам.

Напомним, в конце января в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, Россией и США. Стороны договорились встретиться 1 февраля. Но как стало известно, очередной раунд переговоров перенесли на 4 и 5 февраля.