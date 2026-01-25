РУ
    В Абу-Даби завершились двухдневные консультации по Украине

    Второй день трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершился без официальных заявлений сторон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: WAM

    Как сообщили источники, на которые ссылается Reuters, переговоры возобновились в субботу и проходили в различных форматах. Российское агентство ТАСС уточнило, что встречи длились несколько часов, однако подробности обсуждений не раскрывались.

    По данным российских и украинских СМИ, включая РИА Новости и украинского общественного вещателя Suspilne, второй раунд переговоров продолжался около трех часов. По его итогам ни одна из сторон не выступила с официальным коммюнике.

    Пресс-секретарь главы украинской делегации Рустема Умерова Диана Давитян подтвердила завершение второго раунда консультаций в субботу. Российские официальные новостные агентства ранее сообщали, что российская делегация вернулась в гостиницу, в то время как американская сторона покинула Абу-Даби.

    Ранее Рустем Умеров заявлял, что обсуждения сосредоточены на параметрах завершения конфликта и дальнейшей логике переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход консультаций, отметил, что территориальный вопрос остается ключевым, подчеркнув необходимость взаимной готовности сторон к завершению конфликта.

    Со своей стороны, власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что прямое взаимодействие между российской и украинской делегациями прошло в конструктивной и позитивной атмосфере. По данным Reuters, переговоры касались отдельных элементов мирного предложения, ранее выдвинутого Соединенными Штатами.

    В Москве также заявили о готовности к продолжению диалога. Источник, на который ссылается ТАСС, отметил, что консультации в Абу-Даби принесли определенные результаты, не уточнив их содержания.

    По информации американо-израильского журналиста Барака Равида, украинские представители охарактеризовали прошедшие в Абу-Даби трехсторонние консультации как позитивные и конструктивные.

    По его данным, следующая встреча в том же формате может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.

    Напомним, в Абу-Даби стартовали трехсторонние консультации по Украине. Переговоры продолжатся в субботу.

    Арсен Утешев
