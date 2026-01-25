В Абу-Даби завершились двухдневные консультации по Украине

Как сообщили источники, на которые ссылается Reuters, переговоры возобновились в субботу и проходили в различных форматах. Российское агентство ТАСС уточнило, что встречи длились несколько часов, однако подробности обсуждений не раскрывались.

По данным российских и украинских СМИ, включая РИА Новости и украинского общественного вещателя Suspilne, второй раунд переговоров продолжался около трех часов. По его итогам ни одна из сторон не выступила с официальным коммюнике.

Пресс-секретарь главы украинской делегации Рустема Умерова Диана Давитян подтвердила завершение второго раунда консультаций в субботу. Российские официальные новостные агентства ранее сообщали, что российская делегация вернулась в гостиницу, в то время как американская сторона покинула Абу-Даби.

Ранее Рустем Умеров заявлял, что обсуждения сосредоточены на параметрах завершения конфликта и дальнейшей логике переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход консультаций, отметил, что территориальный вопрос остается ключевым, подчеркнув необходимость взаимной готовности сторон к завершению конфликта.

Со своей стороны, власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что прямое взаимодействие между российской и украинской делегациями прошло в конструктивной и позитивной атмосфере. По данным Reuters, переговоры касались отдельных элементов мирного предложения, ранее выдвинутого Соединенными Штатами.

В Москве также заявили о готовности к продолжению диалога. Источник, на который ссылается ТАСС, отметил, что консультации в Абу-Даби принесли определенные результаты, не уточнив их содержания.

По информации американо-израильского журналиста Барака Равида, украинские представители охарактеризовали прошедшие в Абу-Даби трехсторонние консультации как позитивные и конструктивные.

🚨🇺🇸🇺🇦🇷🇺Trilateral talks between U.S., Russia and Ukraine in Abu Dhabi were "positive" and "constructive", Ukrainian officials tell me. Another round of talks to be held in Abu Dhabi next week — Barak Ravid (@BarakRavid) January 24, 2026

По его данным, следующая встреча в том же формате может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.

Напомним, в Абу-Даби стартовали трехсторонние консультации по Украине. Переговоры продолжатся в субботу.