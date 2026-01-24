Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в субботу

По данным Kyiv Post, представитель главы украинской делегации Рустема Умерова подтвердил, что обсуждения в пятницу завершились. По состоянию на 21:30 по киевскому времени (00:30 по времени Астаны — прим.ред.) официального коммюнике опубликовано не было, однако в ряде сообщений отмечается, что консультации возобновятся в субботу.

Неназванный представитель Белого дома сообщил NBC News, что состоявшаяся в Абу-Даби трехсторонняя встреча была продуктивной и переговоры продолжатся. Аналогичную информацию со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, привел телеканал CNN.

Российские СМИ сообщили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы создания буферных зон и различные механизмы контроля. По данным ТАСС, соответствующие аспекты рассматривались наряду с другими темами, однако официальных подтверждений содержания переговоров не поступало.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева докладывают ему о ходе переговоров практически каждый час. По его словам, обсуждение сосредоточено на параметрах прекращения конфликта, а украинской делегации были заданы четкие рамки переговорной позиции.

— Они говорят о параметрах прекращения войны. Теперь у них должны быть хотя бы некоторые ответы от России, и главное — готова ли Россия положить конец этой войне, которую она сама начала, — написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной, однако делать выводы о результатах консультаций пока преждевременно, поскольку переговоры продолжатся в субботу.

Как сообщает эмиратское агентство WAM, президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян провел встречу с главами делегаций США, России и Украины, участвующих в переговорах, и пожелал им успехов.

Ранее мы сообщали, что в столице ОАЭ стартовали переговоры между Россией и Украиной.