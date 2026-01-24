Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в субботу
Трехсторонние консультации между США, Украиной и Россией в Абу-Даби завершили пятничную сессию без официальных заявлений, переговоры планируется продолжить на следующий день, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kyiv Post, представитель главы украинской делегации Рустема Умерова подтвердил, что обсуждения в пятницу завершились. По состоянию на 21:30 по киевскому времени (00:30 по времени Астаны — прим.ред.) официального коммюнике опубликовано не было, однако в ряде сообщений отмечается, что консультации возобновятся в субботу.
Неназванный представитель Белого дома сообщил NBC News, что состоявшаяся в Абу-Даби трехсторонняя встреча была продуктивной и переговоры продолжатся. Аналогичную информацию со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, привел телеканал CNN.
Российские СМИ сообщили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы создания буферных зон и различные механизмы контроля. По данным ТАСС, соответствующие аспекты рассматривались наряду с другими темами, однако официальных подтверждений содержания переговоров не поступало.
В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева докладывают ему о ходе переговоров практически каждый час. По его словам, обсуждение сосредоточено на параметрах прекращения конфликта, а украинской делегации были заданы четкие рамки переговорной позиции.
— Они говорят о параметрах прекращения войны. Теперь у них должны быть хотя бы некоторые ответы от России, и главное — готова ли Россия положить конец этой войне, которую она сама начала, — написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной, однако делать выводы о результатах консультаций пока преждевременно, поскольку переговоры продолжатся в субботу.
Как сообщает эмиратское агентство WAM, президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян провел встречу с главами делегаций США, России и Украины, участвующих в переговорах, и пожелал им успехов.
Ранее мы сообщали, что в столице ОАЭ стартовали переговоры между Россией и Украиной.