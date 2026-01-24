В Абу-Даби стартовали трехсторонние консультации по Украине

Переговоры начались 23 января в Абу-Даби и запланированы на два дня, сообщили в Министерстве иностранных дел ОАЭ. Во встречах принимают участие делегации высокого уровня от трех стран. Об этом сообщает WAM.

Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Шейх Абдалла бин Заед Аль Нахаян приветствовал проведение консультаций, отметив, что их организация отражает доверие международного сообщества к роли Объединенных Арабских Эмиратов как ответственного и надежного посредника.

— Устойчивые решения конфликтов могут быть достигнуты исключительно путем диалога и деэскалации, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, подтвердив приверженность ОАЭ поддержке дипломатических усилий и построению диалоговых мостов в условиях затяжного кризиса.

Он также выразил надежду, что переговоры приведут к конкретным шагам по прекращению конфликта, который продолжается почти четыре года и сопровождается значительными гуманитарными последствиями.

Шейх Абдалла высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по содействию началу переговорного процесса и продвижению политического трека, отметив, что устойчивые партнерские отношения ОАЭ со всеми тремя сторонами позволяют стране играть доверенную роль в период, когда особенно востребована ответственная дипломатия.

Переговоры проходят на фоне недавних контактов между лидерами США и Украины, а также отдельных консультаций американского спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Давосе.

В МИД ОАЭ напомнили, что страна ранее выступила посредником в 17 раундах обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, в результате которых были освобождены 4 641 человек, что, по оценке эмиратской стороны, подтверждает глубину ее отношений с обеими странами и ее роль в продвижении дипломатических и гуманитарных решений.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал переговоры США, Украины и России в ОАЭ.